نسرين أمين لـ"الخليج 365": "حبيت الشغل مع نبيل عيسي في نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن شخصية الدكتورة زبيدة، ضمن أحداث حكاية "على الهادي يا زبادي" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

وقالت نسرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المؤلف عمرو محمود ياسين، عرض عليا دور الدكتورة زبيدة، وأعتقد أن ترشيحي لتقديم هذا الدور جاء من خلال الثلاثي منتج العمل والمخرج والمؤلف، الذين كانوا متحمسين للتجربة، وفعلاً طلعت حلوة ومختلفة عن الأجزاء اللي قدموها قبل كده، وأيضًا مختلفة عن الأدوار اللي قدمتها في أعمالي الأخيرة".

وأضافت: "كنت حابة الشغل مع نبيل عيسى في هذه الحدوتة، والدويتو بينا كان حلو جدًا، وكل الفنانين اللي اشتغلوا في الحدوتة لايقين في الدور اللي قدموه، عشان كدا الحدوتة طلعت بشكل لطيف وحلو".

Advertisements

وحول كون دورها يسلط الضوء على المشاكل التي تتعرض لها الطبيبات في المستشفيات، فأوضحت: "الدكتورة زبيدة، نموذج لمعظم البنات المصرية المعاصرة اللي بتبقى لوحدها في القاهرة، وتعانى من ضغوطات في العمل، وضغوط أخرى مثل التحرش الفكري أو اللفظي، وتعرضها لعمليات النصب عن طريق من حولها سواء البواب أو السباك أو النجار وآخرين، بالإضافة إلى القهر بالعمل، وليس ذلك عند الطبيبات فقط، بل في جميع الوظائف الأخرى على كافة المستويات".

وتجسد الفنانة نسرين أمين، خلال أحداث المسلسل شخصية الدكتورة زبيدة التي تربطها علاقة حب مع "هادي" الفنان نبيل عيسى فى حكاية"ع الهادى يا زبادى" بسلسل"نصيبى وقسمتك3".

"ع الهادى يا زبادى" هى الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب وتناقش الحكاية مشاكل البنات فى المجتمع وكل المواقف التى تواجهها عندما تكون بمفردها.

