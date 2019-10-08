تراند اليوم : نقل تامر حسني للمستشفى وتدهور حالته النفسية..تعرف على السبب...

تعرض الفنان المصري والمطرب تامر حسني، إلى أزمة صحية إثر إصابته بهبوط حاد، إلى جانب تدهور حالته النفسية بسبب مرض والده، ما استدعى نقله للمستشفى.
وقرر النجم تامر حسني تأجيل انطلاق تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" لتغير شكل جسده تماماً ليتماشى مع دوره فى هذا العمل، الذى تخرجه سارة وفيق فى أول تعاون بينهما، حيث يتطلب منه مجهودا كبيرا فى التخلى عن جميع عضلاته ليصبح شابا جسده نحيف وهزيل عكس دوره تماماً فى فيلم الفلوس المقرر طرحه فى إجازة نصف العام الدراسي، والذى أعد له أكثر من 6 أشهر لتحويل جسده لشاب قوى البنيان أقرب لمدربي كمال الأجسام.
ويواجه تامر حسنى حالياً صعوبة شديدة فى التخلي عن ذلك من خلال رجيم قاس، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة بسبب مخالفته للرجيم الطبي مع طبيبه الخاص، إذ امتنع تماماً عن تناول الطعام لمدة 5 أيام لتحدث صدمة شديدة للجسده فيخسر وزن كبير، ولكنه أصيب بهبوط حاد وانتقل على إثره للمستشفى.
وبحسب مقربين من تامر حسني، أكدوا أنه يمر بأزمة نفسية كبيرة بسبب مرض والده الفنان حسني شريف، متمنين أن يعود النجم تامر لممارسة عمله بالشكل الطبيعي.
يذكر أن النجم تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين.