تراند اليوم : تشاءمت بسبب موقف مفاجيء ثم توفيت بعدها .. قصة عذاب "نعيمة عاكف" مع السرطان...

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف التي ولدت يوم 7 أكتوبر سنة 1929 .

وقالت هند عاكف - ابنة شقيق الراحلة - في تصريحات صحفية: "في فيلم أمير

الدهاء ظهرت علامات المرض على عمتي لكنها صممت على استكمال الفيلم الذي صممت استعراضاته بنفسها" حسب "مصراوي".

وأضافت: "اتعذبت جدًا ولما شافت نفسها دايخة كانت فاكرة نفسها حامل وكان

نفسها تجيب بنت .. وكانت في يوم قاعدة بتعمل فستان كروشيه عشان الطفلة ، لكن الخيط اتفك فجأة وباظ الفستان وهي اتشاءمت جدا".

وتابعت: "لم تكن تعلم بطبيعة مرضها ولما ذهبت للمستشفى أخبروها أنها تعافت فأقامت حفل كبير لكن السرطان عاودها وتفويت عن 37 سنة".

