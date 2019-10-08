تراند اليوم : بعد حديثها عن عودة علاقتهما .. أحمد سعد يحرج سمية الخشاب: كاذبة .. ولا أنظر ورائي...

نفى الفنان أحمد سعد ما رددته طليقته الفنانة سمية الخشاب حول انتهاء الأزمة بينهما وعودة علاقة المودة والاحترام .

ونشر "سعد" تصريحات سمية ، عبر حسابه بـ"انستجرام" وعلق قائلا: "دا كذب كذب

، أنا الحمدلله لما ببص قدام مش بحب أبص ورا خالص ولا بفكر فيه".

وأضاف: "نفسي ننسى المرحلة دي بقى وياريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

وكانت "سمية "كشفت ، إنه تم إنهاء كل الخلافات بينها وبين طليقها الفنان أحمد سعد ، وأصبحت العلاقة بينهما طيبة، وبمثابة أصدقاء.

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وأضافت الخشاب خلال لقائها ببرنامج The Insider على تلفزيون دبي: “بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي.. وأحلى حاجة إن الإنسان ميسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد”.



وأفادت سمية أنها في بعض الأحيان تتصل بأحمد سعد لكي تسأله عن شئ ما وهو كذلك ولا يوجد بينهم سوى كل الحب والاحترام المتبادل، قائلة:”جميل أن تظل في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا.. ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم”.

وفي وقت سابق، تحديدا يوم 28 مارس الماضي فاجأ المطرب أحمد سعد جمهوره عبر موقع تبادل الصور الشهير “انستجرام” بإعلان خبر انفصاله عن الفنانة والمطربة سمية الخشاب، وفور هذا الإعلان قامت الفنانة بالرد عليه أنه لم يقوم بطلاقها وأنها هي التي ستقوم بخلعه وسترفع قضية نظرا للضرر الجسيم التي تعرضت له أثناء زواجها، ليخرج سعد بوثيقة طلاقه من سمية الخشاب.