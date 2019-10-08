عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة ريم عبد الله بعد عملية التجميل الأخيرة، حيث أجرت عملية جراحية تجميلية في الوجه وباتت مُقاربة في الشبه للإعلامية الكويتية أمل العوضي، علقت العوضي على الصورة قائلة: عبالي أنا. وتصدّر وسم #امل_العوضي على ترند تويتر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشار فيديو الشبه الكبير بين ريم عبدالله وأمل العوضي.. الأخيرة تعلق- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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