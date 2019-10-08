قبل طرح برومو "قيامة عثمان".. تعرف على تنبؤات أحداث الحلقة الأولى

ساعات قليلة ويتم طرح برومو الموسم الجديد من مسلسل ق"يامة عثمان غازي" حيث ينتظر متابعي المسلسلات التاريخية التركية بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ويعد هذا الموسم الجديد من المسلسل تكملة لأحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل .

قيامة أرطغرل

وحقق المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه لما تضمنه المسلسل خلال أجزائه الخمس من أحداث مشوقة وهامة، وترك بصمة كبيرة في قلوب وعقول المشاهدين.

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تنبؤات الحلقة الأولى