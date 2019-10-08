محمد رمضان يبدّل شعاره مع اقتراب العام الجديد 2020.. ماذا أضاف؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 09:55 صباحاً - يبدو أن الممثل المصري ​محمد رمضان​ يعيش مرحلة من التجدّد يطوّر نفسه أكثر من قبل، إذ نشر مؤخراً صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يرتدي الأسود وعلّق عليها قائلاً: “هزرنا كتيير يلا ننجح بقى” وأضاف على تعليقه “ثقة في الله إمتياز” بدلا من شعاره السابق “ثقة في الله نجاح”، ما يشير الى أنه تخطى مرحلة النجاح وبدأ يعيش مرحلة من التميّز واستعداده لخوض تجارب مميزة وجديدة مختلفة عن ما قدّمه في الفترة الماضية خصوصاً مع اقتراب العام الجديد 2020.

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