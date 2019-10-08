بعيدًا عن “ذا فويس”، سميرة سعيد تطير الى سلطنة عمان

تحل النجمة المغربية سميرة سعيد، ضيفة شرف في حفل دار الأوبرا السلطانية – مسقط، الذي يُقام يوم الخميس، ١٧ تشرين الأول/اكتوبر الحالي، احتفالاً بيوم المرأة العمانية وذلك تتويجاً لإنجازات المرأة العُمانية في مجال الموسيقى، والفن والمجتمع.

أيضاً تحيي “سعيد” حفلة ثانية في دار الاوبرا مسقط يوم الجمعة، ١٨ اكتوبر حيث ستطرب الديفا جمهورها بتشكيلة من أغانيها القديمة والجديدة.

الجدير بالذكر ان الفنانة سميرة سعيد تشارك ضمن لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، الى جانب كل من النجوم راغب علامة، أحلام ومحمد حماقي.