عبدالله الشريدة.. تُوفي بعد خروجه من المسجد والجمهور لن ينسى "فترته الذهبية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خيّم الحزنُ على الجمهور الرياضي السعودي بعدما تفاجأ بوفاة لاعب المنتخب السابق، عبدالله الشريدة، إثر تعرُّضه لأزمة قلبية، مساء الإثنين، وما هي إلا لحظات، حتى تحول "تويتر" في المملكة إلى صفحة تعازي بآلاف التغريدات في وقت قليل.

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن اللاعب توفي بعد أداء صلاة المغرب، عن عمر ناهز نحو 50 عامًا، حيث أكد العديد من المغرّدين والرياضيين المحليين أن عبدالله الشريدة توفي بأزمة قلبية بعد أن خرج من المسجد وركب سيارته متوجهًا إلى منزله.

وقدّم رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، تعازيه لعائلة الشريدة وللوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق لمدة 10 أعوام.

كما كتب رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر:" اللهم اغفر له و ارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك رحمك الله يا عبدالله و ربط على قلب عائلتك إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويتميّز عبدالله الشريدة بسجل حافل في ملاعب كرة القدم السعودية حيث بدأ مشواره مع فريق القادسية عام 1988 واستمر معهم حتى عام 1995 وذلك قبل ان ينضم للهلال الذي قضى معهم فترة ذهبية استمرت حتى 2005.

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وخاض الشريدة فترة قصيرة مع نادي الخليج لمدة موسم واحد فقط، قبل أن يودع الساحرة المستديرة.

كما ظهر الشريدة في عدة مناسبات رياضية عالمية مع المنتخب السعودي مثل بطولة كأس القارات في الرياض 1992، وبطولة كأس الأمم الآسيوية في هيروشيما باليابان 1992، وتصفيات كأس العالم 2002.