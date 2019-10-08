محمد جمعة يؤكد لمنتقدي "الممر" أنه لا يوجد أي عمل فني خالي من العيوب

قال الفنان محمد جمعة، إن مشاركته في فيلم “الممر” جاء بعد ترشيح من قبل مخرج ومنتج العمل، كما أنه يفتخر دومًا أنه عّمل مع المخرج شريف عرفه كون العمل معه كان حلم بالنسبة لجمعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “TeN”.

وأضاف جمعة، أن ظهوره في العمل من خلال مشاركته في دور “أبو رجيبه” وهو شاب سيناوي واتقانه لتجسيد تلك الشخصية جاء بسبب وجود مصحح لهجة سيناوي قام بتدريبه لمدة 6 أشهر، موضحا أن من شاهد العمل قد أثني على ذلك الدور وتجسيده الجيد له: “بحب أشوف اللهجات المختلفة لمواطني المحافظات؛ وبيكونوا زعلانين من عدم التجسيد الصحيح لهم، وده كان اختبار صعب واتمني أني أكون وفقت فيه”.

وأكد الفنان، أن اللهجة البدوية صعبه الفهم على عدد كبير من المواطنين؛ ولكنه قام بتجسيد الدور بشكل أكثر سلاسة عبر استخدام ألفاظا سهلة الفهم للمشاهدين، مشيرا إلى أن انتقاد العمل الفني هو أمر وارد وسليم: “أننا نعمل عمل فني خالي من العيوب ده شئ خيالي ولن يحدث”.

وعُرض الفيلم أول أمس عبر شاشات القنوات التليفزيونية في ذكرى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ46، ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

Advertisements

والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

قد يهمك ايضاً:

صلاح عبد الله يعلق على أحداث فيلم "الممر" على "تويتر"

"الأعلي للثقافة" يعرض فيلم الممر احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر