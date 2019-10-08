مايا دياب توجه رسالة حب لـ"إيسا" عقب ما تردد حول اعتزالها

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن اعتزال المطربة إليسا غير حقيقي، وستظل موجودة في القلوب.

وتحدثت دياب عن رأيها في اعتزال إليسا قائلةً: "أحب إليسا كثيرًا وتجمعنى بها محبة واضحة للجميع، وأعتقد أن هذا الشعور متبادل بيننا، ورأيي أنها لم تعتزل من الأساس".

وتابعت:"الأمر كله عبارة عن رسالة أرادت إيصالها للبعض بشكل غير مباشر، فهي أذكى من هذا القرار وتعلم جيدًا طريقها"

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