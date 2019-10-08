فايا يونان تكشف عن تصوير أغنية "دمشق" بطريقة الفيديو كليب

كشفت المطربة السورية فايا يونان عن انشغالها حاليا في الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية، والتي عرضتها بشكل لايف للمرة الأولى في موطنها الأم سورية إبان حفلتها الأخيرة في دمشق منذ أيام، التي أتت بعد يوم من إطلالتها الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنها ستظهر للنور بشكل كليب، وتنوي مفاجأة جمهورها العربي بها خلال شهر نوفمبر المقبل.

تضع المطربة السورية فايا يونان حاليًا لمساتها الأخيرة على أجدد أغنياتها "دمشق"، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب.

واحتفت الفاتنة السورية مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثاني "حكايا القلب"، والذي أطلقت أغانيه فرادى بشكل مصور، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الأخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلي" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتي "غن" و "يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمداني "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها"، وأعادها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا في بحر".

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