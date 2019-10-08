نوال الزغبي بعد إطلاق "ذا تالنت" تؤكد أن هذا ما أغراها للمشاركة في البرنامج

أقامت شركة "روتانا" مؤتمرًا صحفيًا، أطلقت خلاله برنامج "ذا تالنت" الذي يُعتبر البرنامج الأول من نوعه على المنصّات الرقمية في العالم العربي.

وتضمّن المؤتمر شرحًا تفصيليًا للشق التقني والفني فيما يتعلق بدور "روتانا" في اكتشاف المواهب الغنائية والتنقيب عنها في كافة أرجاء عالمنا العربي، من خلال مناقشة الحضور للبرنامج والتعرف على كافة جوانبه.

وتحدّثت النجمة نوال الزغبي، عن تواجدها في البرنامج، معلقةً:"سعيدة للغاية بتواجدي في The Talent الذي يفتح نافذته للمرة الأولى عبر منصات السوشيال ميديا للمواهب. وللحقيقة عالمنا العربي مدجج بالأصوات الرائعة ولـ "روتانا" فضلٌ كبير في احتضان تلك المواهب وإبراز نجوميتهم عبر The Talent".

وأضافت الزغبي: "أحب دائما التواجد مع "روتانا" في إقامة تجارب استثنائية لتقييم الأداء وتمثل نقلة نوعية في عالم الترفيه والغناء مثل هذا البرنامج، وهذا الأمر ليس بجديد عليها".

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