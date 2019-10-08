إياد نصار يؤكد أنهم عبروا بأبسط الطرق عن تقديرهم لتضحيات الشهداء في "الممر"

أعرب الفنان لأردني إياد نصار، عن سعادته الغامرة بردود الأفعال عن شخصية الضابط الاسرائيلي التي قدمتها خلال أحداث فيلم “الممر” الذي تم عرضه أمس عبر شاشة التليفزيون الأرضي.

وقال نصار: ”إنه سعيد وفخور جدا كونة جزء من هذا الفيلم العظيم فيلم “الممر” تحت يد الاستاذ المخرج شريف عرفة وإنتاج المنتج هشام عبد الخالق.

واضاف إياد: ”حاولنا نعبر فيها ولو بأبسط الطرق التعبير عن تقدرنا للتضحيات التي قام بها الأبطال الحقيقيين والشهداء الذين رحلوا والذين لازالوا يرحلوا عن عالمنا بنفس يد الغدر”مؤكدا :” إن شاء الله ربنا سوف ينصرنا عليهم ونستمتع بالحياة ويرحلوا عن عالمنا”.

وفي وقت سابق، عُرض الفيلم أمس عبر شاشات القنوات التليفزيونية في ذكرى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ46، ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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والفيلم يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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