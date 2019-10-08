القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة المصرية المشهورة، فيفي عبده، فيديو لوصلة رقص على أنغام أغنية عراقية.
وعلقت عبدو على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترقص مندمجة مع الأغنية، مدونة: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا للعراق الحبيبة بحبك أوي يا شعب العراق".
كما نشرت في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر مقطع فيديو وهي ترقص علقت عليه قائلة: "من مصر أم الدنيا لشعب العراق اللي يحبوا من كل قلبي بحبكو".
وانتقد البعض في تعليقات نشر الفنانة المصرية للفيديو في ظل ما يمر به العراق من مظاهرات سقط خلالها ضحايا.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تنشر فيديو لوصلة رقص على أنغام عراقية عبر حسابها على "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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