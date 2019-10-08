شكرا لقرائتكم خبر عن عز وفهمى يستكملان "العارف" 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجمان أحمد عز وأحمد فهمى تصوير مشاهد فيلم "العارف – عودة يونس" يوم 20 أكتوبر الحالى فى القاهرة، وذلك بعد فترة توقف بسبب انشغال أحمد فهمى بحفل زفافه من الفنانة هنا الزاهد، وبعدها سفرهما خارج مصر لقضاء شهر العسل.

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وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، ويتبقى 3 أسابيع أخرى فى أحداث الفيلم سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيداً لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس" من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب وما يتعلق من سيطرة القراصنة.