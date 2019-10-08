إياد نصار: فخور بمشاركتي في فيلم "الممر" تقديرا لشهدائنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان إياد نصار عن سعادته وفخره بالمشاركة في فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، معتبرا أنه خطوة مهمة للتعبير عن التقدير للتضحيات التي قدمها الأبطال الحقيقيون والشهداء الذين رحلوا بسبب الغدر.





وتمنى نصار، في فيديو نشره على حسابه بـ"أنستقرام"، النصر على أعداء الحياة وزوالهم حتى يمكن الاستمتاع بالحياة.





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وفيلم "الممر" حقق "ترند" على تويتر عقب عرضه بقناة فضائية مصرية عقب رفعه من دور العرض بفترة قصيرة لأول مرة، حيث شهد متابعة قطاع كبير جدا من الجمهور المصري والعربي.

والفيلم يعاد عرضه الخميس 10 أكتوبر على قناة "DMC" في تمام الساعة الـ11 مساءً، والجمعة 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة الـ10 مساءً.

"الممر" من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ويعد الفيلم هو الأعلى إنتاجا في السينما المصرية، حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري.



