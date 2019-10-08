شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى يتعاقد على مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى على watch it والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد بشكل رسمى الفنان القدير رياض الخولى على تقديم شخصية مهمة ومحورية خلال مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى، والذى تعد أولى بطولاته الدرامية فى التليفزيون، إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات الذى يعرض بشكل حصرى على منصةwatch it الرقمية.
وتجرى شركة "سينرجى" المنتجة للعمل حالياً إبرام باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، حيث تعاقدت بشكل رسمى من قبل مع النجمة ريم مصطفى وحسنى شتا، وتأتى التعاقدات الجديدة عقب انتهاء مخرج العمل حسام على من كل التفاصيل ومعاينة أماكن التصوير والتفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير.
مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.
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