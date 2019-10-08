شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة AMC تجدد مسلسل The Walking Dead للموسم الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة AMC عن تجديدها لـ مسلسل The Walking Dead للموسم الـ11 بعد بدء عرض أولى حلقات الموسم العاشر من السلسلة، أمس الأحد 6 أكتوبر، على أن تعرض الحلقة الثانية في 13 من نفس الشهر، وسيتضمن الموسم الـ 10 من 16 حلقة تعرض الأحد من كل أسبوع على الشبكة، وحصل المسلسل على تقييم 8.3 على موقع "IMDB".

ودارت أحداث الموسم التاسع من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.

وعلى الرغم من تراجع التصنيفات عن سلسلة The Walking Dead على مر السنين إلا أن العمل لا يزال من أكثر المسلسلات شعبية التي تعرض على شبكة AMC، وبلغ متوسط الموسم التاسع، الذي انتهى عرضه فى شهر مارس الماضى، 1.88 في الفئة العمرية بين 18 و 49 بمجموع 4.950 مليون مشاهد، حسبما نشر موقع "Tv SerieS Finale ".

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كما كشفت شبكة AMC عن مسلسلها الجديد المشتق من The Walking Dead والذى يعد سلسلة ثالثة من دراما الرعب الشهيرة.

ومن المقرر أن تسرد السلسلة الجديدة التى تضم بعض ممثلي المسلسل السابق، عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر.

ويشارك فى بطولة المسلسل الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر ان يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020.