سيرين عبدالنور تعلق على عودة السياحة الإماراتية إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على عودة السياحة الإماراتية للبنان.

وكتبت سيرين: "الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان خلال زيارة الرئيس الحريري إلى أبوظبي، أهلاً بعودة الأخوة الإماراتيين إلى وطنهم الثاني "الأخ هو السلاح الذي نواجه به صعوبات الحياة"، شكرًا للشيخ محمد بن زايد شكرًا للرئيس سعد الحريري".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السماح لمواطني الإمارات بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية اعتبارً من اليوم الثلاثاء، وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد بالهول، إن هذا القرار جاء بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص.

