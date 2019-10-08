ميدو عادل يهنئ شقيقته فاطمة بطرح "بين بحرين" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان ميدو عادل شقيقته الفنانة فاطمة عادل، على طرح فيلمها "بين بحرين" في دور العرض يوم 16 أكتوبر الجاري.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أختي الموهوبة الشاطرة فاطمة عادل، مبروك ليكي ومبروك للبنت الشقية عهد وكل الزملاء الأفاضل يارا جبران، ثراء جبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول، لبني وأنس حسن عبدالله ، وناس كتير قوي حلوين، فيلم بين بحرين".

الفيلم تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي وإخراج أنس طلبة، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، والعمل نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جدير بالذكر أن فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة فاز بجائزتين؛ جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفنّي في السيناريو للكاتبة مريم نعوم، وذلك في ختام الدورة 22 من مهرجان بروكلين السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 31 مايو إلى 9 يونيو الماضي، بمدينة "نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية.