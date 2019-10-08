بالصور| دنيا بطمة بإطلالة ذهبية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت دنيا في الصورة بإطلالة مميزة، وارتدت فستانًا ذهبيًا طويلًا. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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