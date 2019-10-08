شخصية العام.. تكريم محمد صلاح ويسرا ومينا مسعود في أبو ظبي

ظهر النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، في إحدى الحفلات التي نظمتها إحدى المجلات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وجاء ظهور محمد صلاح وتكريمه بإهدائه لقب "شخصية العام" في حفل حضره العديد من الفنانين على رأسهم النجمة يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا والنجم العالمي مينا مسعود وغيرهم، وقد حرص العديد من المتواجدين في الحفل على التقاط الصور التذكارية معه. النجمة يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا والنجم العالمي مينا مسعود وغيرهم، وقد حرص العديد من المتواجدين في الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.

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