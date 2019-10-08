كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 06:54 صباحاً - كشفت الراقصة صافيناز عن احيائها مؤخرا حفل في مدينة ميلانو الايطالية وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صافيناز مجموعة الصور ظهرت فيهم ببدلة رقص زرقاء وعلقت قائلة: “احلى حفلة في ميلانو في ايطاليا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… اطلالة صافيناز في احدث حفلاتها في ميلانو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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