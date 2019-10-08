سميرة سعيد تحتفل بيوم المرأة العمانية في دار الأوبرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن مشاركتها في الإحتفال بيوم المرأة العمانية من خلال إحيائها حفلين يومي 17، 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدار الأوبرا العمانية بمسقط.



ونشرت الديفا عبر حسابها على "أنستقرام" ملصقا للحفل والذي تنظمه دار الاوبرا السلطانية بمسقط .





وتشارك سعيد بلجنة تحكيم برنامج "ذافويس" في موسمه الخامس، وهو البرنامج الذي يعد من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية بمشاركة مواهب من 17 دولة عربية.