سميرة سعيد تحتفل بيوم المرأة العمانية في دار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن مشاركتها في الإحتفال بيوم المرأة العمانية من خلال إحيائها حفلين يومي 17، 18 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدار الأوبرا العمانية بمسقط.
ونشرت الديفا عبر حسابها على "أنستقرام" ملصقا للحفل والذي تنظمه دار الاوبرا السلطانية بمسقط .
وتشارك سعيد بلجنة تحكيم برنامج "ذافويس" في موسمه الخامس، وهو البرنامج الذي يعد من أهم برامج المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية بمشاركة مواهب من 17 دولة عربية.
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