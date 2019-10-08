ثنائي جديد يجمع أكرم حسني وأحمد فهمي رمضان المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين الثلاثاء 2019/10/8 07:44 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/10/8 07:44 ص بتوقيت أبوظبي أكرم حسني وأحمد فهمي

كشف الفنان أكرم حسني عن بدأ جلسات العمل لمسلسل رمضاني جديد يجمعه بأحمد فهمي بعنوان " تيمون وبومبا "، وذلك خلال شهر رمضان المقبل.

حسني نشر عبر حسابه على " أنستقرام" صورة لفريق العمل من داخل أحد المطاعم مداعبا جمهوره بظهور كمية كبيرة من الخبز أمامه راجيا دعواتهم بإلتهام الكمية كلها .

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والمسلسل من تأليف أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة. وأحمد فهمى وأكرم حسنى قدما ثنائيا ناجحا فى العديد من الأعمال بدءا من فيلم "كلب بلدى" ، ثم مسلسل "ريح المدام" في العام قبل الماضي ، كما ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، بينما ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".



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