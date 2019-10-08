شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات الموسم الثانى من Lost in Space 24 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Lost in Space عن أول تريلر للموسم الثانى من العمل، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم 24 ديسمبر من العام الحالى 2019.

يعد المسلسل إعادة اقتباس للقصة التى عرضت فى مسلسل يحمل نفس العنوان والذى تم عرضه عام 1965، حيث تدور أحداث المسلسل في عام 2050، وبعد اختيار عائلة الـ Robinsons للسفر للفضاء للبحث عن كوكب جديد للعيش فيه بعد تدمير كوكب الأرض، وتتعرض الرحلة للعديد من المفاجآت التى تخص البيئة الصعبة والغامضة التى يتواجدون فيها، وذلك حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

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المسلسل من بطولة مولي باركر، توبي ستيفنز، ماكسويل جنكينز، تايلور راسل، مينا سندول، اجناسيو سيريتشيو، باركر بوسي، براين ستيل، اميليا بورستين، رضا جافري، اجاي فرايز، شون باركس، سيبونجيل مالبو، كاري هيرويوكي تاجاوا، كيكي سوكزان، يوكاري كوماتسو، تم عرض الموسم الأول من المسلسل عبر الشبكة فى 13 أبريل من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB.

وكانت قد كشفت الشبكة نفسها عن طرح الفيلم الجديدEl Camino: A Breaking Bad Movie المشتق من مسلسل Breaking Badفى عدد محدود من دور العرض حول العالم، بالتزامن مع عرضه على الشبكة، يوم 11 أكتوبر الحالى.