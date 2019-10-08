كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:52 صباحاً - عبرت الفنانة بلقيس عن سعادتها باعلان الإمارات السماح لمواطنيها بالفسر إلى لبنان ابتداء من الثلاثاء.

ونشرت بلقيس تعريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “لبنان يا قطعة سما

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كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تعلق على قرار الامارات رفع حظر السفر الى لبنان.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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