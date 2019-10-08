شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا تنشر صورة لها برفقة محمد صلاح والان مع التفاصيل

نشرت الفنانة الكبيرة يسرا صورة لها برفقة النجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام". الصورة جاءت خلال الحفل الذي تنظمه إحدى المجلات بدولة الإمارات العربية بمدينة أبو ظبي، ويحضره الفرعون المصري محمد صلاح. وكان محمد صلاح قد تعرض مؤخرا لإصابة قوية خلال آخر مباراة مع فريقه ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والذي فاز فيها الريدز بهدفين مقابل هدف، ليحلق الفريق في صدارة الدوري بفارق ثماني نقاط كاملة عن مانشستر سيتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة يسرا تنشر صورة لها برفقة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.