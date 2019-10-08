اختتام عروض مهرجان "مالمو" السينمائي

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هشام لاشينالثلاثاء 2019/10/8 07:01 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من جمهور المهرجان
اختتمت، الإثنين، عروض المسابقات الـ3 لمهرجان مالمو السينمائي بالسويد، بالإضافة لجلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه بتقديم 5 مشروعات أفلام روائية تتنافس في مراحل ما بعد الإنتاج.
وتم عرض لطلبة المدارس فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" وتبعته مناقشة مع المخرج إبراهيم موسى أدارها الناقد محمد نبيل، والفيلم التونسي "فتوى" ثم مناقشة مع المخرج محمود بن محمود.
كما تم عرض المجموعتين الثالثة والرابعة من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، بينما اختتمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بعرض فيلمين؛ هما الفيلم العماني "زيانة" والفيلم الفلسطيني "مفك".
كذلك عُرض آخر فيلمين في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة هما الفيلم المصري "الشغلة" بحضور منتج الفيلم محمد رشاد، ثم الفيلم التونسي "ع السّكة" بحضور المخرج المساعد أحمد مراد خنفير، بالإضافة لعرض خاص للفيلم المصري "يوم الدين" الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان كان، ثم مناقشة مع المخرج أبوبكر شوقي.
واختتمت أنشطة اليوم بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الثالثة والأخيرة من برنامج "ليالي عربية"، والذي عُرض فيه الفيلم التونسي "دشرة"، أول فيلم رعب تونسي والذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر في بلده، وقام مخرجه عبدالحميد بوشناق بتقديم الفيلم للجمهور.
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