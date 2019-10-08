شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: ردود فعل الجمهور على "الممر" متوقعة لتوافر كل إمكانيات النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور عن فيلم "الممر"، خاصة عقب عرضه على قناة ON E، مشيرا إلى أن ردود الفعل الإيجابية كانت متوقعة لعدة أسباب أن الفيلم يقدم أحد بطولات قوات الصاعقة المصرية بشكل حقيقى يبحث الجمهور عن رؤيته، فضلا عن توافر كل الإمكانيات لنجاح الفيلم من إخراج وإنتاج وصورة وديكور وملابس وكل شىء.



محمد جمعة

وأضاف جمعة لـ"الخليج 365": "لا بد من عمل أفلام وطنية جديدة تناسب هذا العصر، وأن تكون هناك عشرات الأفلام مثل الممر".

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محمد جمعة

وأوضح جمعة أن دوره في الفيلم من أفضل الشخصيات التى قدمها خلال مشواره الفنى، مشيرا إلى أن الدور صعب للغاية، ولكنه سعى للتركيز فيه بشدة كى يخرج بهذا الشكل.



محمد جمعة

يذكر أن فيلم "الممر" تم عرضه مساء أمس الأحد، فى العاشرة مساء على قناة on e احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.



محمد جمعة والشرنوبى

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.