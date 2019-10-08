شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل الرسوم المتحركة الجديد Harley Quinn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة DC Universe أن سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة Harley Quinn ستصل يوم 29 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى طرح الشبكة لـ فيديو ترويجى أول عن السلسلة.

تقوم الممثلة كالي كوكو بدورالبطولة في هذه السلسلة الجديدة باسم Harley Quinn، وقام بالعمل على السلسلة كل من جاستن هالبيرن وباتريك شوماكر، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

المسلسل من بطولة أصوات فانيسا مارشال، جيسون الكسندر، ديدريش بدر، لايك بيل، كايلى كوكو، رون فانشس، توني هيل، راهول كولي، سناء لاذان، كريستوفر ميلوني، ناتالي موراليس، جيم راش، وستركز السلسلة الجديدة على شخصية هارلي كوين، والتي تنطلق في مدينة جوثام.

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Harley Quinn

وكان قد تم الكشف عن تاريخ العرض الأول لسلسلة Harley Quinn الجديد من خلال عالم DC في مؤتمر Comic Con الذى أقيم في نيويورك.

جنبا إلى ذلك كان قد كشف المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، التابع لعالم DC، ومن المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.

وأكد "جن" أن الفيلم سيقوم ببطولته مارجوت روبي وجويل كيننامان وفيولا ديفيس اللاتى ستعيدان الأدوار التي لعبوها في فيلم DC " Suicide Squad" الذى طرح عام 2016، وسينضم إليهم فريق الممثلين الجدد وهم تيكا وايتيتي وبيتر كابالدي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وستورم ريد وبيت دافيدسون وديفيد داستالمشيان ودانييلا ميلشيور. وقال إن الممثل الأمريكى العالمى ويل سميث الذى كان من أعضاء فريق عمل الفيلم الأول لن يكون في ثانى أجزاء الفيلم.