محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا تجمعها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، أثناء تواجدهما بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت ناهد على الصور: " ربما لا تكن الحياة سهلة في بعض الأحيان، ولكن معاً يمكننا أن نجعلها تمر بأي شيء في أي وقت".
يُذكر أن ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، بطولة التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي، سارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ناهد السباعي تبعث رسالة لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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