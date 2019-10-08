هكذا علقت لارا إسكندر على صورتها مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة المصرية لارا إسكندر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جمعتها بالكابتن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وعلقت لارا إسكندر على الصورة: " لا تهم الإضاءة، لا يهمني جودة الصورة، لكن المهم أن الملك مو صلاح بنفسه في الصورة".

فاز اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رجل العام في أبو ظبي، في الحفلة التي تنظمها مجلة “جي كيو”، بأبو ظبي وذلك بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، وجميلة عوض والإعلامية ياسمين الخطيب والنجم العالمي مينا مسعود.