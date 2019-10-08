البحث عن عرض جديد لـ"ستموت في العشرين" بسبب الإقبال على مركز الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نظرًا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين."، في العرض الذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، بمركز الإبداع، قرر صناع العمل إقامة عرض اَخر في سينما "زاوية".

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي السينما الأفريقية في "فيس بوك" إغلاق باب التسجيل لحضور عرض الفيلم المقام بمركز الإبداع بعد ساعات من فتحه، بسبب الإقبال الكبير.

ويستعد منتجا الفيلم، المصري حسام علوان، والسوداني محمد العمدة، البحث عن موعد اَخر في سينما "زاوية" بوسط القاهرة الأيام المقبلة.

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في سياق متصل، يستعد مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء للمشاركة بالفيلم في مهرجان "مومباي" السينمائي بالهند، بعد حصده مؤخرًا جائزة أفضل إنتاج أوروبي مشترك في مهرجان هامبورج السينمائي.

"ستموت في العشرين" نال جائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونه السينمائي، كما حصد جائزة أسد المستقبل كأفضل عمل أول في مهرجان فينيسيا السينمائي.

الفيلم مستوحى من رواية "النوم عند قدمي الجبل" للروائي حمور زيادة، وبطولة مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، تورين خالد، موسيقى أمين بحافة، ومونتاج هبه عثمان وديكور رشا خفاجي.