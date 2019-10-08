كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شخصية "إحسان" تثير الجدل في "الممر" فتستدعي صحفيي السينما المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غضب الكثير من الصحفيين والمشاهدين بعد دور الفنان أحمد رزق، في فيلم "الممر" حيث جسد شخصية "إحسان" الصحفي الانتهازي الذي يجري وراء الراقصات لتلميعهن بمقابل مادي ورصد الكثيرون عددًا من الأعمال السينمائية التي أظهرت الصحفي كانتهازي ولكن هناك أيضُا الكثير من الأعمال التي عرضت فيها السينما نموذج الصحفي الشريف الذي يؤدي عمله بمنتهى الأمانة، فمهنة الصحافة مثلها مثل أي مهنة يوجد بها الصالح والطالح.

ونعرض لكم هذه الأعمال التي رصدها "الخليج 365 الفني" للصحفي الذي يخدم أهله ووطنه.

"عفاريت النهار" إلهام شاهين

تدور الأحداث حيث يرسل الوزير المنحرف مظهر الملقب بالباشا رجاله الأشداء، ليلقوا منير عبد الله من شرفة منزله بالدور السابع، وتؤكد زوجته الشابة نهلة أو نانى أنه انتحر، بينما تتأكد الطبيبة الشرعية الشابة منى عبد الوهاب أنه قتل ولم ينتحر.. وفي هذه الأثناء يقوم أبو زيد وصديقه عبده مدرسا الألعاب الرياضية بإحدى المدارس الابتدائية بالتسكع في الشوارع لمعاكسة الفتيات، فهما يقيمان في شقة واحدة ويعجزان عن تدبير نفقات الزواج، يفاجأ أبو زيد باختطاف د. منى التي كان يعاكسها أمامه ليتتبع خيوط الجريمة ويبلغ الشرطة التي تفشل في إثبات عملية الاختطاف، وفي قسم الشرطة يلتقى بإلهام عثمان الصحفية النشطة التي تصدقه وتعاونه لكشف غموض الحادث.

ويكتشف أبو زيد وإلهام أن أبو زيد مظهر هو الرأس المدبر لاختطاف منى لإجبارها على تزوير تقريرها الطبى حول مصرع منير عبد الله وذلك لإخفاء علاقته غير الشرعية بنهلة، مما دفعه لتقل زوجها ليخلو لهما الجو بالمتعة الحرام، يمارس ضياء بسيونى الضابط بوزارة الداخلية ضغوطه على أبو زيد وإلهام تنفيذا لتوجيهات مظهر باشا دون جدوى فيقتلون عبده صديقه ويختطفونه ليعذبوه، ثم يلجأون للين برشوته بمليون جنيه نظير سكوته.. يتصدى أبو زيد وإلهام لكشف أكبر فساد في المجتمع ويصبح كعفريت النهار يطارد كبار المنحرفين دون خوف حتى يتوصل إلى المكان الذي تم احتجاز د. منى فيه ويطلقون سراحها حتى يكشفونه أمام الرأى العام وينتحر الضابط ضياء بينما يتم القبض على مظهر، ويقرر أبو زيد وألهام الزواج.

"قضية سميحة بدران" نادية الجندي

تدور قصة الفيلم حول الصحفية سميحة بدران التي تخصصت في إجراء تحقيقات صحفية تدين الفساد بصوره المختلفة في المجتمع، مما يثير حفيظة عدد من المنحرفين ومنهم رجل الأعمال يوسف الذي كان جارها القديم، لكنه حقق ثراءا كبيرًا باستخدام طرق ملتوية في الصفقات.

وينسج يوسف عواطفه الزائفة حول سميحة حتى يتزوجها ولكنها تكتشف أنه تزوجها ليشغلها عن تحقيقاتها الجريئة في عالم المخدرات. ترتاب سميحة في علاقة زوجها بعباس أخو زهيره التي تتاجر في الأطعمة الفاسدة، وتربطها عاطفة بيوسف وتتمكن سميحة من سرقة مستندات تدين عباس وتؤدي للقبض عليه ليصبح يوسف مهددا بالسجن ويفشل في إقناع زوجته بالإبتعاد عن تحقيقاتها الصحفية بالحب أو المال فيخطف أخاها ليضغط عليها لتسليم المستندات كما يحاول قتلها، لكن الرصاصة تصيب زهيره فتلقى حفتها ويتم القبض على يوسف.

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"الآخر" حنان ترك

تدور احداث الفيلم عن "ادم" شاب مصري امه أمريكية يقابل الصحفية "حنان" ويغرمان ببعضهما، فيقرران الزواج، تعارض امه في البداية ثم تعلن موافقتها. تتفق ام "ادم" مع شقيق "حنان" العضو في إحدى الجماعات المتشددة على أن يختطف "حنان"، يعلم "ادم" بعد التسلل لحاسب والدته وقراءة ايميلاتها؛ فيسرع لانقاذ زوجته الحامل. يحاول اخوها الهرب ويأخذها كرهينة لكنه يموت على يد قوات الشرطة التي حاصرت المكان، تصاب "حنان" برصاصة طائشة، ويندفع "ادم" لانقاذها فيصاب هو أيضا بالقرب منها، تطلب "حنان" من أحد اصدقائهم ان يساعدها على الامساك بيد "ادم" ثم تلفظ انفاسها الأخيرة.

"جاءنا البيان التالي" هنيدي، حنان ترك

يتناول قصة نادر (25 سنه) يحلم بأن يصبح مذيع تليفزيوني، وهو حلم يسيطر عليه منذ الصغر حيث كان رئيس الاذاعة المدرسية طوال مراحل الدراسة،يقدم أوراقه لاختبار المذيعين في إحدى القنوات الفضائية، ويطلب من أسرته وأهل الشارع الدعاء له بالنجاح ويعدهم بأن يعبر عن مشاكلهم وأحلامهم، ويقابل في الاختبار " عفت "والتي تحلم مثله بأن تكون مذيعة تلفزيونية، وتبدأ علاقتهما من الوصلة الأولي كعلاقة شد وجذب، يرسب الاثنان "نادر وعفت في اختبار المذيعين ولكنهما ينجحان كمحرري أخبار ويستمر "نادر"في محاولاته التي لا توصله الا لخطوة المراسل التلفزيوني وبالفعل يسافر لتغطية حرب الشيشان ولكنه يتوه في جبال الثلج وأيضا يسافر للضفة الغربية لتغطية أحداث الانتفاضة ولكنه يشترك مع الشباب الفلسطينى في إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي مما يتسبب في فصله من القناة..ولكن يتسبب أيضا في بداية إعجاب " عفت " بشخصيته الجريئة التي تعبر عن رأى الجماهير الحقيقي وينجح "نادر" في العودة لعمله، ويشترك مع "عفت" في أحد التقارير الأخبارية التي تعبر عن مشاكل الناس ولكن رئيس القناة يطلب منهما تغيير التقرير وتزييف رأى الناس حتى لا يصطدم بالحكومة.

فيلم العصفور

وتدور أحداث الفيلم حول مطاردة الشرطة أبو خطوة ورجاله في صعيد مصر، وهو المجرم الخطير، بينما يقوم الصحفي يوسف بعمل تحقيق صحفى حول سرقة القطاع العام وآلاته وأدواته من خلال مصنع لم يكتمل بناؤه بسبب سرقات ماكيناته وأجهزته، وإن ذلك ناتج توجيهات للمجرم الخطير أبو خطوه من خلال فساد أجهزة الحكم التي تستخدم في الإثراء على حساب الشعب تبيعها إلى القطاع الخاص، في حى الحسين، يجتمع أبناء الحى في بيت الخياطة بهيه، التي تهب حياتها للعمل، وتربية ابنتها فاطمة الطالبة بالجامعة، تقوم بتأجير غرف سكنها لشحصيات متباينة من أصحاب المبادئ، تقوم حرب 1967، وتحدث الهزيمة، ويصدم أبناء الحى، ويعلن الرئيس جمال عبد الناصر التنحى عن الحكم، لكن بهية تتزعم المظاهرات وترفض الهزيمة، وتطالب عبد الناصر بالعودة.

"فتح عينك" خالد صالح

يبدأ الفيلم بحادثة اغتيال محترفة يقوم بها محترفون لأجل رقاقة إلكترونية ويصفون عائلة كاملة بأسلوب يشابه انفجار جرة غاز داخل الفيلا، إلا أن التغطية الإعلامية للحدث تتناول الحادثة على أنه حادث بسيط بسبب الإهمال مما سبب ذلك الانفجار في منزل خبير الأسلحة المتطورة، يتم التعارف ما بين مندوب مبيعات للإعلانات في مجلة اجتماعية وأحد أباطرة الاقتصاد مجهول الانتماء.

وبعد حادثة اغتيال صحفي نشيط يقوم البطل بمتابعة خيوط المؤامرة ليكتشفها بنفسه ولولا تدخل الأمن لذهب ضحية هذه المجموعة المخربة وتدور الأحداث حول اتفاقية الأماكن الصناعية المؤهلة (QIZ) ما بين مصر وإسرائيل وأفضلية بعض المستثمرين الذين يهدفون إلى هدم الاقتصاد المصري وذلك إشارة إلى الدول العربية جميعها بسبب أسلوب دولة إسرائيل بمحاربة الاقتصاد العربي وتحطيمه لولا العناية الإلهية، حيث يقوم الأصدقاء في النهاية بالقضاء على ذلك المستثمر وعصابته وتنتهي القصة بنهاية سعيدة يأخذ كل صاحب حق حقه