شاهد.. تعليق اياد نصار على تأديته دور ضابط اسرائيلي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور عن دوره في فيلم “الممر”، بسبب شخصية “ديفيد” الضابط الإسرائيلي الذي قدمها خلال الأحداث.

وقال نصار في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”، إن تفاعل الجمهور مع الشخصية وكمية الشتائم الذي تلقاها “ديفيد” الضابط الإسرائيلي تستحق، مشددا: “أنا كمان كنت بشتمني مش الجمهور بس، كل ما أشاهد الفيلم، فعلا ربنا ياخدهم كلهم هما سبب البلاوي اللي إحنا فيها حتى الآن”.

وأوضح نصار، أن الجمهور واعى وذكى ويستطيع أن يفرق بين الممثل والشخصية، والهدف من الفيلم إظهار الحالة الوطنية والتأكيد على الانتماء والبطولات التى حصلت والشهداء الذين استشهدوا فى الحروب نتيجة الغدر لذلك نحاول أن نقدم أقل بكثير من الذى يستحقه الشهداء.

ولفت إياد إلى أن طبيعة شخصية “ديفيد”، جزء من العمل فلا بد من تقديم الغرور الذى يظهرون به والانكسار الذي كانوا فيه وقت الانتصار، لذلك حاولت تجسيده فى “ديفيد”.