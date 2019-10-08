إيمي جاكسون تعود إلى السينما بعد أيام من الولادة

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تثبت الممثلة الهندية ايمي جاكسون أنها تستطيع تحقيق التوازن بين حياتها الشخصية والمهنية، بعد أن أنجبت طفلها في 23 سبتمبر 2019 من خطيبها جورج بانايوتو، حيث تستعد للعودة إلى احضان السينما بعد 13 يومًا فقط من أجل فيلمها القادم.
مؤخرا شاركت جاكسون على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram بشكل حماسي، مقطع دعائي لفيلمها الجديد.
في مقابلة مع برنامج الإفطار البريطاني Sunrise الذي يبث على قناة Sky News، تحدثت إيمي عن تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية في أثناء ولادة طفلها، واعترفت بأنها لا تضع نفسها تحت أي ضغط.
قالت: “أعترف بأن الأسابيع الـ 12 الأولى كانت صعبة، لم أكن أعرف ذلك حتى ستة أسابيع وكنت لا أزال أسافر، كنت في سري لانكا، الهند، نيويورك، كان ذلك صعبًا”.
كانت الممثلة قد شاركت هذا الخبر السار مع العالم من خلال نشر صورة عائلية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع صورة طفلها بعد ولادته. . آيمي -التي تخطط وخطيبها جورج بانايوتو للزواج، وينتظر الثنائي أن يبلغ طفلهما الصغير بضعة أشهر ثم يخطط لربط العقدة في اليونان، قد شوهدت آخر مرة في فيلم 2.0 أمام الفنان أكشاي كومار وراجينيكنس.
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