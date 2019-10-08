بريتي زينتا تشارك فيديو طريف لبقرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - فتحي خلاف

شاركت ممثلة “فير اند زارا” النجمة بريتي زينتا Preity Zinta على حسابها الشخصي بموقع التدوينات “القصيرة” “، مقطع فيديو مضحك عن بقرة تلتزم بقواعد المرور في الهند.

في الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة على الإنترنت، يمكن أن نشاهد بقرة تقف في اشارة مرور لطريق سريع جنبا إلى جنب مع غيرها من المركبات، عندما أضاء الضوء الأحمر.

علقت زينتا على الفيديو، قائلة: ” إنه ليس فقط الأشخاص، بل إن الحيوانات تتبع قواعد المرور في الهند”.

لم يتم رؤية البقرة تتحرك للأمام ويمكن رؤيتها، وهي تنتظر الإشارة إلى اللون الأخضر، ونلاحظ أن المارة الآخرين عند الإشارة، كانوا يحدقون في البقرة ويضحكون.

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كتب أحدهم: “لهذا السبب نقول أحيانًا أن الحيوانات أفضل من البشر، هاها”، بينما قال آخر: “هذا هو درسنا إذا استطعنا التعلم”.

من ناحية أخرى، قالت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا لـ PTI في مقابلة مؤخرًا: إذا كرست الممثلات وقتًا طويلًا بقدر تكريس نظرائهن الذكور لمهنة السينما، فسيكون من الممكن أن تتمتع البطلات بحياة أطول.

وأضافت: “أن حقيقة أن المجتمع ما زال أبويًا يجعل من الصعب على النساء متابعة مهنهن كما هو الحال مع نجوم السينما.