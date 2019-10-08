الشرطة تبحث عن الممثلة ياشيكا أناند بعدما صدمت شابا بسيارتها وفرت هاربة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الهندية الشابة ونجمة Bigg Boss ياشيكا أناند، صبي يعمل بتوصيل الطعام “ديليفري”، في أثناء قيادتها لسيارتها الفاخرة، مما تسبب له بجروح خطيرة ثم هربت من مكان الحادث.

تقرير نشره موقع indiatoday، قال إن ياشيكا وأصدقائها كانوا يسافرون بسيارتها على طريق تشيناي السريع، عندما وقع الحادث.

وأفادت التقرير أيضا أن السائق فقد السيطرة وصدم الصبي، الذي كان يقف بالقرب من الرصيف، بعد اصطدامه، اصطدمت السيارة أيضًا بمتجر تضرر بشدة، وبمجرد وقوع الحادث، هربت ياشيكا من المكان عن طريق سيارة أجرة.

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ونُقل عن مصدر من مكان وقوع الحادث، إن ياشيكا وأصدقائها كانوا تحت تأثير الكحول عندما وقع الحادث، تم نقل الفتى الذي يُدعى بهارات إلى مستشفى راجيف غاندي الحكومي حيث يتلقى العلاج من إصاباته.

وفي السياق، أبدى عدد من السكان المحليين استيائهم، بسبب هروب الممثلة، وتجاهلت الجروح الخطيرة للمصاب، الذي نزف كثيرًا، وكاد أن يموت لولا بعض المارة الذين توقفو لنجدته.

هذا، وقد بدأ فريق من البحث الجنائي بشرطة المدينة، التحقيق في ملابسات الحادث، وعمل معاينة تصويرية للمكان، بعد تحرير محضر بالواقعة بحق الممثلة.

شوهدت ياشيكا أناند Yashika Aannand مؤخرًا في في فيلم Zombie، الذي نجح بشكل كبير في شباك التذاكر.