صور.. بريانكا و بارنيتي شوبرا مع لاري بيرد في حفل كرة السلة للمحترفين

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أثبتت الأيقونة الهندية بريانكا شوبرا وابنة عمها بارنيتي شوبرا أن الجمال شيء أصيل في الأسرة، خلال ظهورهما بمومباي في حفل رابطة دوري كرة السلة للمحترفين.

بريانكا، 37، كانت متوهجة في بدلة باللون البرتقالي الساطع، الذي ارتدته بلا قميص تحتها، أما بارنيتي 30 عامًا، تعرض تيشيرت أبيض قصير يكشف بطنها، وسروال أسود، وحذاء بكعب أسود مزين بمسامير على حزام شفاف.

التقت بريانكا مع لاري بيرد، نجم كرة السلة السابق في فريق بوسطن سلتكس، في أثناء مشاركتها في حفل افتتاح دورة الألعاب الهندية التي أقيمت بين الهند وساكرامنتو كينجز وانديانا بيسرز في مومباي.

وفقًا للتقارير، لاري، كان موضع ترحيب من الحشد، وقد شوهد من بين المشاهير الآخرين في الحفل الرياضي ريشا تشادا ورانفيجاي سينجا وفرحان أختار وشيباني دانديكار.

في سياق مختلف، تستعد بريانكا لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلمها The Sky Is Pink، الذي سيصدر يوم 11 أكتوبر، وهي تروج لفيلمها في مدينة جديدة في الهند كل يوم.

أما بارنيتي، التي كانت آخر مرة تقوم بتصوير فيلمها The Girl on The Train، المتوقع عرضه على Netflix في لندن لمدة سبعة أسابيع، بالإضافة إلى تصوير السيرة الذاتية Nehwal.