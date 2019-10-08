بيونسيه بإطلالة ذهبية في الافتتاح التاريخي لـ«تايلر بيري».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أبهرت الفاتنة السمراء البالغة من العمر 38 عامًا، النجمة الأمريكية بيونسية، الحضور بثوب ساحر مزين بالخرز من تصميم يوسف الجسمي الذي عانق منحنياتها وظهر بأكمام طويلة، بالإضافة لمجوهرات راقية منتقاة، مثل الأقراط المرصعة بالألماس، ومكياج بسيط.

وأثبتت بيونسيه، أن كل ما يلمع في هذه الليلة هو ذهب، حيث ظهرت ممثلة “الأسد الملك في مفاجأة افتتاح استوديوهات تايلر بيري المرصع بالنجوم في أتلانتا، حيث تجمع أكبر المشاهير في هوليود لحضور حفل الافتتاح الكبير.

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ورافق النجمة العالمية الشهيرة زوجها، جاي زي، رافقها إلى هذا الحدث، كانت والدتها تينا نولز تتواجد برفقتها هناك.

ومن بين الضيوف البارزين الآخرين في حفل الافتتاح، كيلي رولاند، آفا دوفيرناي، هالي بيري، فيولا ديفيز وزوجها يوليوس تينون، تي أراجي هينسون وخطيبها كيلفن هايدن وأخرين.

والجدير بالذكر أ إطلالة بيونسيه الأخيرة، جاءت بعد أيام قليلة من كشف والدها، ماثيو نولز، أنه كان يعاني من سرطان الثدي.