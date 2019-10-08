فيديو.. سلمان خان ينتهي من تصوير مشاهد «دابانج 3»

رنا صلاح الدين - ترجمة - فتحي خلاف
انتهى النجم الهندي سلمان خان من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “دابانغ 3” الذي يعيد فيه تقديم شخصيته الشهيرة “شولبول باندي”.
قام نجم Bollrangi Bhaijaan بمشاركة مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter حيث يمكن رؤيته يتحدث عن آخر يوم من التصوير، كما أشاد أيضًا بالممثل المخضرم فينود خانا، الذي قدم شخصية والد شولبول براجاباتي باندي، والذي يلعبها الآن شقيقه برامود خانا
يقول سلمان في الفيديو: “كان اليوم هو اليوم الأخير من Dabangg 3 والجزء الأسعد هو أنه اليوم هو عيد ميلادفينود خانا، لذلك فالاحتفال أصبح احتفالين”.
وعلى الجانب الشخصي، كانت مصادر صحافية قد ذكرت، أنّ سلمان خان قد تغيّب عن آخر جلسات محاكمته في قضية الصيد الجائر Blackbuck والتي تعود لعام 1998، بزعم ازدحام جدول أعماله، إلى جانب تسليط الضوء على التهديدات التي صدرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد سلمان، من أشخاص مرتبطين بعصابات، كأسباب لعدم الحضور.
فيلم Dabang 3 من بطولة سلمان خان، سوناكشى سينها، أرباز خان، وقصة ديليب شوكلا وإخراج برابهو ديفا، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية الهندية في 20 ديسمبر العام الحالي.
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