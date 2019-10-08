شكرا لقرائتكم خبر عن " البنت دى "و" مسرحية" أبرز أغانى ألبوم فريق MTM بتوقيع ممدوح سعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقي ممدوح سعد مع فريق MTM فى ألبوم الفريق الجديد بـ 4 أغنيات من كلمات وألحان تاكى، الأولى تحمل اسم "مسرحية" والثانية تحمل اسم "شكرا" والثالثة تحمل اسم "البنت دى" .
والأغنية الرابعة تحمل اسم "كائن البطريق" ويراهن عليها ممدوح سعد، حسبما أوضح في تصريحاته لـ"الخليج 365"، والذى أكد أنه يقدم من خلال هذه الأغانى موسيقى جديدة للفريق، ستقدمه بشكل مختلف.
من ناحية أخرى انتهي فريق MTM أمس الأول الأحد من تصوير كليب جديد يحمل اسم "البطريق" داخل أحد استوديوهات بالهرم من إخراج كامل المحلاوى وجون الصواف، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائى" مع فرقة مسار إجبارى، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.
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