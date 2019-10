شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبكة FX تكشف عن أول تريلر لمسلسل المغامرة والإثارة الجديد Devs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة FX عن أول تريلر لمسلسل المغامرة والإثارة الجديد Devs، والمقررعرضه خلال العام المقبل، ولكن لم تعلن الشبكة عن موعد محدد لطرحه حتى الآن، وسيتضمن العمل 8 حلقات.

المسلسل من بطولة سونويا ميزونو، نيك اوفرمان، جين ها، أليسون بيل، زاك جرينير، كايل سبايني، ستيفن ماكينلي هندرسون، كارل جلسمان، جيفرسون هال، لينيا بيرثيلسن، جورجيا كينج، ايمي مولينز، أليخاندرو دي ميسا، كيتلين كيمبال، أكشاي كومار.

المسلسل يدور حول تحقق مهندسة كمبيوترمن قسم التطويرالسري في شركتها، والتي تعتقد أنها وراء اختفاء صديقها.

وكانت قد أعلنت شبكة FX عن انضمام الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا إلى الموسم الرابع من مسلسل "Fargo"، حسبما أكد التقرير الذى نشرعلى موقع "Variety"، وانضمت أدوبا إلى الممثل كريس روك، والذي سيقود الموسم القادم من سلسلة FX المشهورة، ولم تكشف الشبكة عن دورها بعد.و

تشتهر أدوبا بدورها في سلسلة "Orange Is the New Black"، التي فازت عنها بجائزتي الـ Emmy واحدة لأفضل ممثلة كوميدية كـ ضيف شرف، ​​وأخرى لـ أفضل ممثلة مساعدة في الدراما.

Advertisements

الموسم الرابع من مسلسل "Fargo" من بطولة جاك هوستون، وجاسون شوارتزمان، وبن ويشاو، وجيسي باكلي، وسلفاتور إسبوزيتو، وأندرو بيرد، وجيريمي هاريس، وجايتانو برون، وأنجي وايت، وفرانشيسكو أكوارولي، وإيميري كراشفيلد، وأمبير ميدثندر.

ويدورالموسم الرابع من مسلسل "Fargo" في عام 1950 بـ مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حول الهجرة والأشياء التي من الممكن أن يقوم بها الأشخاص من اجل الحصول المال.