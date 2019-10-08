انتهاء تصوير 80% من "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تواصل أسرة فيلم "لص بغداد" تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد العمل، في شوارع القاهرة، عقب عودتهم من الغردقة التي تضمنت تصوير مشاهد تحت الماء.
أسرة الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي نهاية العام الجاري، أنهت حتى الآن 80% من أحداث العمل.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون سينمائي بينهما.
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