محمد عز يكشف موعد طرح أولى أغانيه " شبعان دلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان محمد عز عن موعد طرح أولى أغانيه " شبعان دلع"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام". ونشر عز برومو الأغنية، وعلق: " شبعان دلع، إن شاء الله الخميس 10 أكتوبر، كرمك يا رب وتوفيقك". "شبعان دلع" من كلمات إسلام القباري، ولحن شريف حمدان ومن توزيع باسم منير. ويتنظر عز عرض فيلمه "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، إيمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، إخراج أحمد البدري.

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