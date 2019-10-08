- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، افتقاد موسم الرياض للمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله.
وغرّد آل لشيخ، عبر حسابه في "تويتر": "في موسم الرياض، بنفتقد الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله.. يا رب يلحق ونستمتع فيه، وإذا لا، إحنا محبينه وأهم ما عندنا صحته الآن".
وألغيت ليلة "مجيديات" للنجم عبدالمجيد عبدالله التي كان من المقرر إقامتها في موسم الرياض الذي ينطلق في 15 أكتوبر الجاري، لمدة شهرين، بسبب حالته الصحية السيئة.
ويبدأ موسم الرياض الترفيهي، في الفترة من 11 أكتوبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: "موسم الرياض يفتقد عبدالمجيد عبدالله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.