تركي آل الشيخ: "موسم الرياض يفتقد عبدالمجيد عبدالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، افتقاد موسم الرياض للمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله.

وغرّد آل لشيخ، عبر حسابه في "تويتر": "في موسم الرياض، بنفتقد الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله.. يا رب يلحق ونستمتع فيه، وإذا لا، إحنا محبينه وأهم ما عندنا صحته الآن".

وألغيت ليلة "مجيديات" للنجم عبدالمجيد عبدالله التي كان من المقرر إقامتها في موسم الرياض الذي ينطلق في 15 أكتوبر الجاري، لمدة شهرين، بسبب حالته الصحية السيئة.

ويبدأ موسم الرياض الترفيهي، في الفترة من 11 أكتوبر حتى منتصف ديسمبر المقبل. ​

