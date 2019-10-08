تعاني من أزمة في التنفس.. نجل اعتماد خورشيد يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشف المصور أدهم خورشيد، نجل الفنانة اعتماد خورشيد تفاصيل حالتها الصحية عقب دخولها غرفة العناية المركزة،

وقال أدهم في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أمي تعاني من مشكلات في التنفس، واحتجزها الأطباء في العناية المركزة للاطمئنان على صحتها"، مشيرًا إلى أنها ستجري اليوم الثلاثاء مجموعة من الفحوصات والآشعات، وبناء عليها سيتم تقرير إذا كان سيتم نقلها إلى غرفة عادية أو خروجها من المستشفى.

ونشر الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، صورة لجدته المنتجة اعتماد خورشيد من داخل العناية المركزة، وكتب عمر في تعليقه على الصورة: "الرجاء الدعاء لجدتي بالشفاء"، وهي الصورة نفسها المنشورة على الحساب الرسمي لاعتماد، مصحوبة بالتعليق: "ادعوا لي بالشفاء أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء.. يارب اشفيني".