شاهد.. أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب



حرصت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بـ stories جديدة لها داخل

إحدى صالات المطارات.ظهرت زينة عاشور فى الصور بإطلالة بسيطة، مرتدية بالطو طويلا باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وحذاء من نفس اللون، وارتدت حقيبة يد تميزت ببعض النقوشات البسيطة.أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة عمرو دياب على شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها، فيما ظهرت ببشرة طبيعية دون استخدام مستحضرات التجميل.