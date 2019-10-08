شاهد.. أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب

إحدى صالات المطارات.
حرصت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بـ stories جديدة لها داخل
ظهرت زينة عاشور فى الصور بإطلالة بسيطة، مرتدية بالطو طويلا باللون الأسود ونسقت معه بنطلون وحذاء من نفس اللون، وارتدت حقيبة يد تميزت ببعض النقوشات البسيطة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة عمرو دياب على شعرها الكيرلي المنسدل على كتفيها، فيما ظهرت ببشرة طبيعية دون استخدام مستحضرات التجميل.
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